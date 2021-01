Le ministre des Indépendants David Clarinval (MR) a signé une circulaire prolongeant les mesures de report de dispense des cotisations sociales pour les indépendants, annonce-t-il mercredi dans un communiqué. Les mesures relatives aux reports et dispenses sont étendues aux deux premiers trimestres de l'année 2021 et la mesure relative aux réductions est d'application pour toute l'année 2021.

Les travailleurs indépendants pourront donc reporter leurs cotisations sociales du premier semestre 2021 d'un an, sans majoration, avec maintien des droits sociaux ou obtenir une dispense de ces cotisations 2021 via une procédure de demande simplifiée. En outre, ils pourront demander une réduction du montant de leurs cotisations sociales pour toute l'année 2021.

Les cotisations sociales ayant fait l'objet d'un report de paiement en 2020 qui arrive à échéance en 2021 pourront faire l'objet d'un plan d'apurement qui pourra s'étendre sur une durée de 12 mois à partir de l'échéance du report de paiement, via une demande adressée à leur caisse d'assurances sociales.

"Ces mesures permettront aux travailleurs indépendants d'adapter la gestion de leurs cotisations à leurs situations spécifiques", commente David Clarinval.

Pour toute question concrète, le ministre invite les indépendants à contacter le call center de l'Inasti au 0800/12.018.

