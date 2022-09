L'exécutif américain estime que la première puissance mondiale "reste résiliente face aux défis mondiaux", a indiqué la Maison Blanche mercredi à l'issue d'une réunion de plusieurs ministres et conseillers autour du président Joe Biden.

L'équipe a jugé "nécessaire de continuer à progresser dans la réduction des prix et dans la mise en oeuvre d'investissements publics historiques dans les infrastructures, l'industrie et la transition énergétique" mis sur les rails depuis le début du mandat du démocrate de 79 ans, selon un communiqué.

Un peu plus tôt, la porte-parole du président, Karine Jean-Pierre, avait estimé que les Etats-Unis étaient "en meilleure position que d'autres pays" à l'heure où les avertissements sur une potentielle crise économique mondiale se multiplient. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a prédit mardi une "récession mondiale" alors que le monde est en proie à des "crises multiples".

La situation financière au Royaume-Uni suscite également l'inquiétude. La Banque d'Angleterre est intervenue mercredi dans l'urgence face à des "risques réels pour la stabilité financière britannique", en réaction aux turbulences déclenchées par un plan budgétaire dispendieux de Londres, vertement critiqué par le FMI.

