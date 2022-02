Les consommateurs britanniques ont perdu un total de 200 millions de livres (237 millions d'euros) à cause de la faillite de compagnies d'énergie, a déclaré le patron du régulateur britannique Ofgem. Il s'agit des soldes que les clients avaient constitués avec ces entreprises. Au cours des six derniers mois, 25 entreprises énergétiques ont fait faillite au Royaume-Uni en raison des prix élevés de l'électricité et du gaz.

À la fin du mois dernier, la société Together Energy Retail avait fait faillite, faisant d'elle le 25e fournisseur d'énergie britannique à tomber depuis le mois d'août. En conséquence, 4 millions de ménages ont déjà été contraints de changer de fournisseur. Nombre de ces entreprises, surtout les plus petites, ont convenu de prix bas avec les clients et doivent maintenant acheter leur électricité et leur gaz à des prix supérieurs à ceux auxquels elles les vendent.

Au Royaume-Uni, il ne leur est en outre pas permis d'augmenter leurs prix de manière à ne plus être déficitaires. Le régulateur Ofgem applique un tarif maximum et celui-ci ne sera pas augmenté avant avril.

Les clients qui paient leurs factures d'énergie tous les mois peuvent accumuler un excédent s'ils ont payé plus qu'ils ne consomment. L'Ofgem avait estimé l'année dernière que les sociétés d'énergie britanniques avaient ainsi un crédit client de 1,4 milliard de livres.

