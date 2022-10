"Si on ne fait rien, les artisans boulangers vont disparaître", estime Albert Denoncin, président de la Fédération francophone des boulangers-pâtissiers.

La nouvelle de ces boulangers qui mettent la clé sous le paillasson en raison de factures d'énergie impayables a ému l'opinion publique. "En ce moment, chaque semaine, en Wallonie, trois boulangeries déposent leur bilan, commente Eric Boschman, touche-à-tout de la gastronomie. Quand il n'y aura plus de pain, qui agira pour nous donner de la brioche? Combien de temps dira-t-on que c'est de la faute à l'Europe ou à d'autres?" Interrogé par Trends-Tendances, Albert Denoncin, président de la Fédération francophone des boulangers-pâtissiers confirme que la situation est compliquée. "Beaucoup de boulangeries sont en grande difficulté, c'est très clair, dit-il. Quelles sont les entreprises capables d'absorber des factures d'énergie multipliées par trois ou par quatre?" Car ce métier d'artisan est particulièrement énergivore: fours à 250 °C toute la journée, chauffage de l'atelier, chambres de refroidissement... A cela s'ajoute le prix de la farine qui a doublé, celui du sucre doublé aussi, le beurre qui a pris 40%. "Si on ne fait rien, les artisans boulangers vont disparaître, estime Albert Denoncin. Le risque, c'est qu'un secteur entier disparaisse chez nous, comme les masques avant le covid, et qu'on ne produise plus du pain que dans les pays de l'Est." Les politiques se sont engagés à trouver une solution. Il y a urgence.