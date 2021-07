En Belgique, 6,2% de la population était au chômage en juin dernier, soit 316.000 personnes. Les chiffres européens restent encourageants par rapport au mois de mai 2021 et surtout par rapport au mois de juin 2020.

Au mois de juin 2021, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 7,7%. Il s'agit d'une diminution par rapport à mai 2021 et au mois de juin 2020 où le taux de chômage était de 8,0% dans les deux cas. C'est ce qui ressort des chiffres publiés vendredi par l'office statistique de l'Union européenne, Eurostat. Concernant l'UE, le taux de chômage en juin était de 7,1% également en baisse par rapport à mai 2021 et juin 2020, lorsqu'il était de 7,3%.

En Belgique, 6,2% de la population était au chômage en juin dernier, soit 316.000 personnes. C'est moins qu'en mai (6,5%) mais plus qu'il y a un an (5,4%). Selon les estimations d'Eurostat, en juin 2021, l'Union européenne comptait 14,916 millions de personnes au chômage dont 12,517 millions dans la zone euro.

Cela représente une diminution respective de 487.000 et 423.000 personnes par rapport au mois précédent. Comparés à juin 2020, cette diminution est de 397.000 dans l'UE et de 339.000 dans la zone euro. En juin dernier, 2,967 millions de jeunes (moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'Union européenne dont 2,431 millions dans la zone euro.

Sur la même période, le chômage des femmes était de 7,5%, en baisse par rapport aux 7,7% de mai 2021. En ce qui concerne les hommes, le taux de chômage a également diminué de mai à juin passant de 7,0% à 6,7%.

