En juin, 311.733 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 44.339 ou 12,5% de moins qu'en juin 2020, annonce mardi l'Office national de l'emploi (Onem).

Le chômage complet diminue sur une base annuelle moins vite chez les femmes (-18.385 unités ou -11,7%) que chez les hommes (-25.954 unités ou -13,0%) et plus vite parmi les jeunes. Le chômage complet des moins de 25 ans recule en effet de 25,7% (-7.103 unités) alors qu'il baisse de 15,1% pour les 25 à 49 ans et de 9,5% pour les 50 à 59 ans. Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus augmente (+2,4% ou +1.098 unités) mais cette hausse est attribuable à une modification réglementaire concernant le relèvement de la limite d'âge pour l'obtention d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi.

Le chômage a reculé dans toutes les régions du pays en juin mais davantage en Flandre: -18,2% ou -26.342 unités. La baisse est de 10,7% en Région wallonne (-15.298 unités) et de 3,9% à Bruxelles (-2.699 unités). En juin 2021, on dénombrait en Région flamande 118.150 chômeurs complets, 127.901 en Wallonie et 65.682 en Région de Bruxelles-Capitale.

Enfin, le chômage temporaire diminue de 364.025 unités sur base annuelle, soit de 56,4%, pour atteindre 281.392 travailleurs en juin. Mais le nombre de chômeurs temporaires était encore exceptionnellement élevé en juin 2020, dans la foulée du premier confinement.

