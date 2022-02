La fédération pétrolière belge Energia s'inquiète d'une éventuelle augmentation des prix en raison de la situation en Ukraine.

Energia, qui représente notamment diverses chaînes de stations-service, a publié sur son site web des statistiques sur l'importation de pétrole en Belgique. Celles-ci montrent que la Russie est le plus important pays importateur de pétrole brut pour la Belgique.

En 2020, 32% du pétrole brut importé provenait de Russie, suivi du Moyen-Orient - l'Arabie saoudite étant le plus important fournisseur - avec 24%.

Le secteur suit la situation de près, a déclaré Jean-Benoît Schrans, porte-parole d'Energia. "Nous savons que la situation géopolitique a un impact sur les prix de l'énergie dans le monde, non seulement sur les prix du gaz et de l'électricité, mais aussi sur ceux des carburants. Nous sommes préoccupés par une éventuelle escalade des prix."

Si la Russie devait se retirer en tant que fournisseur, le porte-parole de la fédération a déclaré que d'autres pays pourraient fournir une solution.

Lire aussi: Un conflit en Ukraine pourrait avoir un impact important sur le portefeuille des Belges

Energia, qui représente notamment diverses chaînes de stations-service, a publié sur son site web des statistiques sur l'importation de pétrole en Belgique. Celles-ci montrent que la Russie est le plus important pays importateur de pétrole brut pour la Belgique. En 2020, 32% du pétrole brut importé provenait de Russie, suivi du Moyen-Orient - l'Arabie saoudite étant le plus important fournisseur - avec 24%. Le secteur suit la situation de près, a déclaré Jean-Benoît Schrans, porte-parole d'Energia. "Nous savons que la situation géopolitique a un impact sur les prix de l'énergie dans le monde, non seulement sur les prix du gaz et de l'électricité, mais aussi sur ceux des carburants. Nous sommes préoccupés par une éventuelle escalade des prix." Si la Russie devait se retirer en tant que fournisseur, le porte-parole de la fédération a déclaré que d'autres pays pourraient fournir une solution.