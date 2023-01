Pour l'ensemble de l'année 2022, le nombre de chercheurs d'emploi bruxellois s'est élevé à 86.250 personnes en moyenne, soit un niveau inférieur à celui de 2021 (-2.531 unités ou -2,9%) et également un niveau inférieur à celui d'avant la crise sanitaire (-1.797 unités ou -2,0% par rapport à 2019). De manière générale, il s'agit du nombre le plus bas observé depuis l'année 2003, qui a précédé le boom démographique observé dans la Région-capitale.

Selon Actiris, il est à noter que la diminution des chiffres du chômage a été principalement marquée sur le 1e semestre de l'année dernière, où la diminution était de 4,9% tandis que les chiffres pour le 2e semestre sont relativement proches de ceux de 2021 (-660 unités ou -0,7%).

Au niveau des chiffres mensuels du chômage, fin décembre 2022, la Région Bruxelles-Capitale comptait 87.075 chercheurs d'emploi. C'est 220 personnes de moins qu'en décembre 2021, une diminution de 0,3%.

Durant l'ensemble de l'année 2022, Actiris a reçu directement 83.656 offres d'emploi, soit une augmentation de 38,9% par rapport à 2021. Si, globalement sur l'ensemble de l'année, on observe une hausse du volume d'offres d'emploi, on note une diminution du volume de celles-ci sur le dernier trimestre de l'année (-11,9%).

Pour le mois de décembre 2022, les chiffres (5.675 offres d'emploi) indiquent une diminution annuelle de -20,2%. Cette diminution s'explique très certainement par la contraction des activités après la détérioration de la conjoncture économique et la baisse de la confiance des entreprises, a encore précisé l'office régional bruxellois de l'emploi.

