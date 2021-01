Ancien membre de la direction et économiste en chef de la Banque centrale européenne, le Belge est bien placé pour commenter sans parti pris le combat mené contre le Covid-19. Même s'il se montre raisonnablement optimiste, l'économiste émet quelques réserves quant à la gestion de la crise par les politiques et la BCE.

Zoom, Microsoft Teams, Skype et autres services vidéos en ligne n'ont plus de secret pour Peter Praet. Derrière les écrans, l'ex-économiste en chef de la BCE n'arrête pas. "Depuis la fin de mon mandat, j'ai travaillé pour la Commission européenne et le Fonds monétaire international, entre autres, nous explique-t-il. Je participe à de très nombreux webinaires et conférences. Je reste aussi en contact avec mes anciens collègues, mais sans exagérer: il me faut garder une certaine distance."

