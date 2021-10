Le site ne devrait donc pas redémarrer complètement avant le 18 octobre.

Alors que la reprise complète des activités de Logistics Nivelles était prévue le mardi 12 octobre, après une période de chômage pour le personnel afin de remettre le site aux normes après quelques jours de grève, cette échéance est remise en cause. Les syndicats ont appris de la part de la direction que si une petite partie du travail a repris pour le sec (les produits d'épicerie), le chômage technique est prolongé pour la plupart du personnel jusqu'au 17 octobre, indiquent-ils lundi. Le site ne devrait donc pas redémarrer complètement avant le 18 octobre.

Côté syndical, on s'étonne du non-respect du calendrier annoncé par la direction pour vider les entrepôts des produits périmés et s'assurer que toutes les normes étaient à nouveau respectées à l'intérieur des locaux, alors que les travailleurs sont chez eux, prêts à reprendre le travail mais restent en chômage pour cause de force majeure. "C'est vraiment bizarre, les magasins sont vides mais le site ne tourne qu'à 30%: on n'y prépare que quelques colis et on me dit qu'il n'y a plus de marchandises qui rentrent. Nous ne comprenons pas qu'on continue à invoquer la force majeure", indique le permanent CNE Didier Lebbe. Sollicité, le groupe Kuehne+Nagel, dont dépend Logistics Nivelles, indique ne pas pouvoir donner plus d'informations à ce stade.

