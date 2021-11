Les nouvelles sont bonnes sur le marché de l'emploi.

Le chômage est en baisse dans les trois régions du pays. En Flandre, il a atteint son plus bas historique: fin octobre, le nord du pays comptait 185.833 demandeurs d'emploi, soit un taux de chômage de 5,8% à peine. Le marché de l'emploi flamand est tendu à l'extrême et les postes disponibles deviennent de plus en plus difficiles à pourvoir, notamment en raison de l'inadéquation entre l'offre et la demande.

En Wallonie, l'on recensait à la même période 195.949 demandeurs, un repli de 5,8% en un an. C'est le huitième mois consécutif que le nombre de demandeurs d'emploi se tasse à un an d'écart. Selon le Forem, le chômage est redescendu sous son niveau d'avant la pandémie ; le taux de demande d'emploi était en effet de 12,2% fin octobre, contre 12,7% en octobre 2019.

A Bruxelles, Actiris annonce 87.756 chercheurs d'emploi à la fin du mois d'octobre, soit un recul de 4% sur un an. Le chômage des jeunes de moins de 25 ans diminue encore plus (-9,7%). Fin octobre toujours, le taux de chômage en Région bruxelloise s'élevait à 15,3%, contre 16% un an plus tôt.

Le chômage est en baisse dans les trois régions du pays. En Flandre, il a atteint son plus bas historique: fin octobre, le nord du pays comptait 185.833 demandeurs d'emploi, soit un taux de chômage de 5,8% à peine. Le marché de l'emploi flamand est tendu à l'extrême et les postes disponibles deviennent de plus en plus difficiles à pourvoir, notamment en raison de l'inadéquation entre l'offre et la demande. En Wallonie, l'on recensait à la même période 195.949 demandeurs, un repli de 5,8% en un an. C'est le huitième mois consécutif que le nombre de demandeurs d'emploi se tasse à un an d'écart. Selon le Forem, le chômage est redescendu sous son niveau d'avant la pandémie ; le taux de demande d'emploi était en effet de 12,2% fin octobre, contre 12,7% en octobre 2019. A Bruxelles, Actiris annonce 87.756 chercheurs d'emploi à la fin du mois d'octobre, soit un recul de 4% sur un an. Le chômage des jeunes de moins de 25 ans diminue encore plus (-9,7%). Fin octobre toujours, le taux de chômage en Région bruxelloise s'élevait à 15,3%, contre 16% un an plus tôt.