"Le Brexit peut être une bénédiction": voici les 10 atouts sous-estimés de l'UE

L'Europe copie depuis bien trop longtemps le modèle commercial anglo-saxon, et son économie est bien plus compétitive qu'on ne le croit. L'Union européenne devrait donc prendre conscience de ses atouts et en jouer. Le groupe de réflexion CEPS explique dans son rapport comment procéder.

© getty images

L'Europe calque depuis bien trop longtemps le modèle commercial anglo-saxon alors que son système juridique, ses modes de financement, sa bonne gouvernance et ses systèmes de brevet sont nettement supérieurs. Encore faut-il qu'hommes d'affaires et politiques du continent en soient conscients et les développent pour créer un capitalisme à l'européenne et un statut de Société Européenne. Telles sont les conclusions du rapport du groupe de réflexion CEPS (Centre for European policy studies) récemment publié.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×