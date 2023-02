Après le "Budget baze zéro", le gouvernement wallon et son ministre du Budget Adrien Dolimont défendent désormais le concept de Spending Review ou "Révision des dépenses"...

La Wallonie a dépense près de 10 millions d'euros en frais de consultance afin d'organiser un "Budget base zéro" (BBZ). Il s'agissait d'éplucher le budget régional et d'interroger la pertinence de toutes les dépenses. Le bureau Roland Berger avait pointé des économies possibles à concurrence de 1,4 milliard d'euros, soit quasiment 10% du budget régional.

Lire aussi | La Wallonie à l'heure du budget base zéro

Les suggestions, parfois politiquement explosives, n'ont guère été retenues. Le gouvernement wallon tourne donc la page du BBZ mais, heureusement, pas celle de l'épluchage systématique des dépenses. Le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR) défend désormais le concept de Spending Review (révision des dépenses).

Plus de consultant externe

La différence essentielle est que l'analyse se focalisera sur "un nombre limité de sujets" (le défrichage de BBZ facilitera la sélection et n'aura donc pas été inutile) au lieu de vouloir tout aborder de front au risque de se noyer. L'analyse de l'efficacité des politiques sera en outre menée directement par les services régionaux, sans plus avoir recours à un consultant externe.

"Payer de l'impôt n'est pas grave s'il est utilisé à bon escient, explique le ministre Dolimont à L'Echo. Si on veut continuer à dégager des marges d'investissement, on doit avoir une culture de l'évaluation et évaluer en permanence les politiques menées."

La Wallonie a dépense près de 10 millions d'euros en frais de consultance afin d'organiser un "Budget base zéro" (BBZ). Il s'agissait d'éplucher le budget régional et d'interroger la pertinence de toutes les dépenses. Le bureau Roland Berger avait pointé des économies possibles à concurrence de 1,4 milliard d'euros, soit quasiment 10% du budget régional.Les suggestions, parfois politiquement explosives, n'ont guère été retenues. Le gouvernement wallon tourne donc la page du BBZ mais, heureusement, pas celle de l'épluchage systématique des dépenses. Le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR) défend désormais le concept de Spending Review (révision des dépenses). La différence essentielle est que l'analyse se focalisera sur "un nombre limité de sujets" (le défrichage de BBZ facilitera la sélection et n'aura donc pas été inutile) au lieu de vouloir tout aborder de front au risque de se noyer. L'analyse de l'efficacité des politiques sera en outre menée directement par les services régionaux, sans plus avoir recours à un consultant externe. "Payer de l'impôt n'est pas grave s'il est utilisé à bon escient, explique le ministre Dolimont à L'Echo. Si on veut continuer à dégager des marges d'investissement, on doit avoir une culture de l'évaluation et évaluer en permanence les politiques menées."