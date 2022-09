Le moment n'aurait pas pu être mieux choisi. La Ville de Charleroi vient de signer un contrat avec Luminus, lui promettant une réduction de moitié de sa consommation énergétique et de ses émissions de CO2.

Une consommation d'énergie réduite à plus de 50%. En ces temps de crise énergétique inédite, le slogan fait rêver. Un moment opportun donc pour la Ville de Charleroi qui a signé ce mercredi un contrat de "performance énergétique" avec la société Luminus, producteur d'électricité et fournisseur d'énergie sur le marché belge, filiale du groupe EDF.Le but de ce contrat est simple: rénover les bâtiments publics afin de les rendre moins énergivores et donc plus écologiques. Selon Luminus, après une période de demande de permis d'environ 1 an, les travaux devraient commencer à l'automne 2023 et s'achever entre 2024 et mi-2025 en fonction des bâtiments. Ils sont seize à avoir été choisis pour le projet : Grâce à ces travaux, le fournisseur d'énergie promet à la Ville de Charleroi de réduire la consommation énergétique des bâtiments concernés de 51,2%. Soit une économie de 1,5 à 2 millions d'euros/an avec les prix de l'énergie actuel, selon l'entreprise. Les émissions de gaz à effet de serre devraient quant à elles baisser de 58,3% (soit une baisse de 2 258 tonnes de CO2/an).Luminus déclare également que les chantiers auront un impact positif sur l'économie locale et sur l'emploi, puisqu'elle fera uniquement appel à des entreprises locales pour effectuer les travaux. A noter que Luminus Solutions s'engage à compenser les émissions de CO2 restantes après les travaux et durant les phases d'exploitation via la plantation de 7 600 arbres dans les environs de Charleroi. Le but étant de rendre le projet neutre en CO2. La société précise à Trends Tendances: "La plantation sera planifiée au cours des premières années du contrat en parallèle du lancement des travaux. Nous en discuterons prochainement avec les instances de la ville". Enfin, la société indique également que des "actions de sensibilisation des occupants" seront également déployées afin de garantir la bonne atteinte des performances. Et précise : "La sensibilisation des occupants présente plusieurs catégories d'actions, depuis l'affichage de 'comportement d'utilisation rationnelle de l'énergie' à la formation du personnel technique et académique des établissements concernés. La sensibilisation pour nous est importante car quelque soit la technologie utilisée et les solutions mises en oeuvre, si les comportements ne sont pas adaptés, les performances ne seront pas atteintes."Le contrat qui lie désormais la Ville de Charleroi et Luminus est un contrat de performance énergétique (CPE) d'une durée de quinze ans, dont trois ans de travaux, et entrera en vigueur le 1er octobre. Il comprend quatre grandes phases : l'étude des solutions d'économie d'énergie, leur mise en oeuvre, la démonstration des performances attendues et le maintien de celles-ci. Le contrat stipule également que les "surperformances" seront partagées entre la Ville de Charleroi et Luminus Solutions. "Ce qu'on appelle 'surperformance', c'est le dépassement de l'engagement d'économie d'énergie. Si nous dépassons ce niveau d'économie d'énergie, par exemple en atteignant 60% par rapport à la base de référence (avant travaux), les gains supplémentaires seront convertis en euros au prix moyen de la période concernée par le dépassement. Et 50% de cette valeur est reversée à l'ESCO. On peut donc dire que les gains liés au dépassement de la performance sont répartis 50/50 entre Luminus Solutions et la ville."Concrètement, le contrat prévoit 29 000 m² d'isolation et de rénovation de toitures et 26 000 m² de façades. C'est un peu plus de 11 000 m² de châssis qui seront remplacés par des châssis double vitrages. Les 16 chaufferies seront rénovées avec notamment l'installation d'une chaudière biomasse, et des "relighting" (optimisation de l'éclairage) seront effectués sur neuf des seize sites. La ventilation sera modifiée ou installée sur quinze des seize sites. Enfin, des panneaux photovoltaïques seront placés sur tous les bâtiments pour une puissance totale de presque 1,4 mégawatt-crête.Au niveau des économies d'énergie, Luminus affirme que les mesures d'amélioration énergétique permettront d'économiser annuellement 1 150 mégawattheure d'électricité et 6 150 mégawattheure de gaz naturel.Aurore Dessaigne