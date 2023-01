L'aile gauche de la majorité fédérale remet sur la table la question de l'individualisation des droits sociaux, est-il apparu jeudi lors de la séance plénière de la Chambre.

Le PS et Vooruit ont déposé une proposition de résolution visant à charger la Cour des comptes d'évaluer l'impact budgétaire de l'alignement des allocations pour cohabitants sur les allocations pour personnes isolées, ont annoncé les socialistes dans un communiqué. Le texte est pris en considération ce jeudi.

"Nous voulons bénéficier de l'expertise de la Cour des Comptes pour savoir combien la suppression de ce taux cohabitant coûterait. En effet, on nous rétorque souvent que ce serait bien trop cher ¿ il est temps d'avoir des chiffres objectifs pour ouvrir un vrai débat et réaliser une réforme ambitieuse !", explique le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej, cité dans le communiqué.

"C'est en effet inacceptable de s'appauvrir parce qu'on est 'la femme de' ou 'la mère de'. Cette individualisation des droits, c'est une question de justice et la suppression du statut de cohabitante est le premier pas indispensable pour y arriver", ajoute la députée Sophie Thémont.

Ecolo-Groen s'inscrit aussi dans cette logique. "Le schéma familial sur lequel se base aujourd'hui la sécurité sociale et l'aide sociale est une vision du passé", a déclaré la députée Marie-Colline Leroy en séance plénière de la Chambre. "Le ministre (des Affaires sociales Frank) Vandenbroucke a mentionné hier/mercredi en commission les premières nouvelles estimations budgétaires des administrations compétentes. Bien loin des 7, 12, 17 milliards évoqués depuis 20 ans. Il faut donc poursuivre ces analyses, parce que c'est faisable."

Dans sa réponse, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué qu'un groupe de travail avait été mis en place au sein du SPF Sécurité Sociale.

Le PS et Vooruit ont déposé une proposition de résolution visant à charger la Cour des comptes d'évaluer l'impact budgétaire de l'alignement des allocations pour cohabitants sur les allocations pour personnes isolées, ont annoncé les socialistes dans un communiqué. Le texte est pris en considération ce jeudi. "Nous voulons bénéficier de l'expertise de la Cour des Comptes pour savoir combien la suppression de ce taux cohabitant coûterait. En effet, on nous rétorque souvent que ce serait bien trop cher ¿ il est temps d'avoir des chiffres objectifs pour ouvrir un vrai débat et réaliser une réforme ambitieuse !", explique le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej, cité dans le communiqué. "C'est en effet inacceptable de s'appauvrir parce qu'on est 'la femme de' ou 'la mère de'. Cette individualisation des droits, c'est une question de justice et la suppression du statut de cohabitante est le premier pas indispensable pour y arriver", ajoute la députée Sophie Thémont. Ecolo-Groen s'inscrit aussi dans cette logique. "Le schéma familial sur lequel se base aujourd'hui la sécurité sociale et l'aide sociale est une vision du passé", a déclaré la députée Marie-Colline Leroy en séance plénière de la Chambre. "Le ministre (des Affaires sociales Frank) Vandenbroucke a mentionné hier/mercredi en commission les premières nouvelles estimations budgétaires des administrations compétentes. Bien loin des 7, 12, 17 milliards évoqués depuis 20 ans. Il faut donc poursuivre ces analyses, parce que c'est faisable."Dans sa réponse, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué qu'un groupe de travail avait été mis en place au sein du SPF Sécurité Sociale.