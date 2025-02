Vanessa Vaxelaire du Château de Bioul nommée “Wine Lady of the Year”

Vanessa Vaxelaire du domaine viticole du Château de Bioul, en province de Namur, a été élue mardi “Wine Lady of the Year 2025”, ont annoncé mardi Home & Table by Meyhui, Foodprint et le Club Prosper Montagné, qui organisent cette élection.

Cette récompense, décernée chaque année depuis 2015, vise à mettre “à l’honneur des femmes passionnées, qui s’investissent dans la culture du vin avec toute leur passion, leur persévérance et leur raffinement”, précise l’organisation. L’élection passe par un panel de professionnels, un vote du public et une évaluation finale par un jury de professionnels.

Vanessa Vaxelaire a été distinguée pour avoir développé “une approche innovante basée sur des cépages résistants aux maladies et une méthode de production épurée et durable” qui “prouve que tradition et progrès sont parfaitement compatibles”, écrit l’organisation dans son communiqué de presse.

Membre de la famille qui possède le Château de Bioul depuis des générations, la lauréate a “profondément marqué le monde du vin belge”, notamment en créant, avec son mari, un vignoble de 11 hectares, très orienté vers la durabilité et la production biologique.

Elle est en outre présidente de l’Association des Vignerons de Wallonie depuis l’été dernier.