Depuis le début de la semaine, les annonces de baisse des livraisons de gaz russe s'accumulent au détriment de l'Europe. En milieu de semaine, la France constatait une réduction de son approvisionnement. Aujourdh'ui, la France ne reçoit plus aucun gaz russe par gazoduc, annonce le gestionnaire du réseau GRTgaz.

Le gestionnaire du réseau français de transport de gaz GRTgaz a annoncé vendredi ne plus recevoir de gaz russe par gazoduc depuis le 15 juin, avec "l'interruption du flux physique entre la France et l'Allemagne".

Le géant russe Gazprom a considérablement réduit ces derniers jours ses livraisons vers les pays européens, notamment vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1, ce qui pourrait avoir causé l'interruption de l'approvisionnement vers la France. Mais le gestionnaire français a rassuré quant au remplissage des stocks français qui s'élève à 56% contre 50% habituellement à la même date.

