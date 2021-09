En Belgique, l'inflation a encore augmenté en août, pour atteindre 2,73 pour cent, principalement en raison des prix élevés de l'énergie. L'indice pivot a également été dépassé, ce qui signifie que les allocations sociales, les pensions et les salaires des fonctionnaires augmenteront de 2 % au cours des prochains mois. C'est ce qu'ont montré lundi les chiffres de l'office de statistiques Statbel.

L'inflation, la hausse des prix à la consommation, s'est accélérée pour le septième mois consécutif déjà. À 2,73 %, elle est à son plus haut niveau depuis novembre 2018. Cette forte inflation est principalement due à l'augmentation des prix des produits énergétiques. "Les prix du gaz naturel et de l'électricité sont actuellement supérieurs à leur niveau, déjà élevé, de fin 2018. Concernant l'électricité, les prix ont même atteint jamais enregistrés auparavant", explique Statbel.

Le gaz naturel était presque deux fois plus cher (49,4 %) en août 2021 qu'en août 2020, et l'électricité, 17,4 % plus chère. L'essence et le diesel coûtent environ 15 % plus cher, le prix du GPL a grimpé de 41 %. Le prix du gasoil de chauffage, quant à lui, a reculé de 13 % en un an.

Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées étaient plus bas qu'un an auparavant. Ils ont baissé de 0,34 % en moyenne. Les fruits frais et les pommes de terre étaient environ 5 % moins chers en août 2021 qu'en août 2020, par exemple. En outre, le prix des téléviseurs et des montres connectées a chuté d'environ 10 %.

La forte inflation a également entraîné le dépassement de l'indice pivot. C'est plus tôt que prévu : jusqu'à présent, le Bureau fédéral du Plan estimait que cela se produirait en octobre. Suite à ce dépassement, les allocations sociales et les pensions augmenteront de 2 % en septembre et les salaires de fonctionnaires suivront en octobre, selon Statbel.

L'inflation, la hausse des prix à la consommation, s'est accélérée pour le septième mois consécutif déjà. À 2,73 %, elle est à son plus haut niveau depuis novembre 2018. Cette forte inflation est principalement due à l'augmentation des prix des produits énergétiques. "Les prix du gaz naturel et de l'électricité sont actuellement supérieurs à leur niveau, déjà élevé, de fin 2018. Concernant l'électricité, les prix ont même atteint jamais enregistrés auparavant", explique Statbel.Le gaz naturel était presque deux fois plus cher (49,4 %) en août 2021 qu'en août 2020, et l'électricité, 17,4 % plus chère. L'essence et le diesel coûtent environ 15 % plus cher, le prix du GPL a grimpé de 41 %. Le prix du gasoil de chauffage, quant à lui, a reculé de 13 % en un an.Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées étaient plus bas qu'un an auparavant. Ils ont baissé de 0,34 % en moyenne. Les fruits frais et les pommes de terre étaient environ 5 % moins chers en août 2021 qu'en août 2020, par exemple. En outre, le prix des téléviseurs et des montres connectées a chuté d'environ 10 %.La forte inflation a également entraîné le dépassement de l'indice pivot. C'est plus tôt que prévu : jusqu'à présent, le Bureau fédéral du Plan estimait que cela se produirait en octobre. Suite à ce dépassement, les allocations sociales et les pensions augmenteront de 2 % en septembre et les salaires de fonctionnaires suivront en octobre, selon Statbel.