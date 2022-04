La Berd suspend "avec effet immédiat" l'accès de la Russie et de la Biélorussie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé lundi "suspendre avec effet immédiat" l'accès de la Russie et de la Biélorussie à ses financements et à son expertise, dans la foulée de l'invasion en Ukraine.