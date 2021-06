Willy Borsus, le Ministre wallon de l'Économie a tenu à clarifier la situation en rappelant qu'il s'agissait de deux concepts complémentaires, mais différents.

L'ouverture d'un Legoland Discovery Center à Bruxelles en 2022 ne remet donc pas en cause le projet d'implantation d'un grand parc Legoland à Charleroi, sur l'ancien site de Caterpillar. L'étude de faisabilité est donc toujours d'actualité, comme exprimé le 19 mars dernier par Merlin Entertainements. C'est ce qu'annonce ce mercredi le Ministre wallon de l'Économie Willy Borsus.

Deux concepts différents

Les deux concepts de loisirs de la marque Lego sont complémentaires mais aussi différents précise le Ministre. Les parcs Legoland Discovery Centre sont une chaîne de parcs de loisirs familiaux exclusivement intérieurs. Ces parcs sont ouverts toute l'année et proposent des maquettes et des attractions inspirées par les jeux de construction Lego et Duplo. On recence actuellement 6 de ces parcs en Europe.

À côté, les parcs Legoland, comme pour le projet carolo, sont de taille nettement supérieure et proposent des activités en extérieur. Ils sont destinés aussi bien aux familles avec enfants qu'aux adultes. Ils incluent des manèges, des spectacles et des attractions inspirés des marques de la firme danoise de jeux de construction. Certaines structures autorisent par ailleurs des séjours au sein d'hôtels Legoland dans des chambres thématisées.

