L'endettement belge dans le contexte européen: "Cinq cents euros toutes les secondes"

C'est en pleine trêve estivale que le Belge a appris que le déficit budgétaire du pays atteindrait cette année non pas 3,2 milliards d'euros, comme on l'avait d'abord cru, mais 7 milliards d'euros. Soit plus du double. Le Belge a haussé mollement les épaules : on s'habitue à tout. D'autant que loin d'être propre à la Belgique, la tendance est européenne. Penchons-nous pourtant un instant sur le cas de notre pays.

Lors de l'installation, en 2014, du gouvernement Michel, le déficit budgétaire était de 3,1 %. L'équilibre fut alors annoncé pour 2019. L'exercice 2018 s'est effectivement achevé sur un déficit de 0,7 %, soit 3,2 milliards d'euros. Soit également un résultat proche de celui des autres pays européens, dont le déficit est passé, durant cette même période, de 3,2 % à 0,6 % en moyenne. L'équilibre annoncé semblait donc à portée de main. Or, il s'avère à présent que le déficit pour 2019 sera de 1,5 % (7 milliards d'euros, donc) et grimpera même à 2 % (9,6 milliards d'euros) l'an prochain.

