En cette fin de mois d'août, une petite ville de la périphérie bruxelloise fait face à une pénurie de sacs- poubelles. En cause : la modification annoncée de son prix à partir du 2 septembre prochain, puisqu'il augmentera de 20%, soit de... 25 centimes !

Il semble qu'en raison des provisions réalisées par certains, plus aucun magasin des environs ne dispose des précieux sacs, qui sont uniquement disponibles à la commune et en nombre limité par famille. Cette situation cocasse et a priori futile en dit pourtant long sur la rationalité très relative des consommateurs.

