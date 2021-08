Les chiffres restent cependant meilleurs qu'il y a un an alors que les restrictions de la crise sanitaire étaient plus importantes. Mais les inondations de cet été ont évidemment joué un rôle dans ces chiffres négatifs où seules les attentes sur le front de l'emploi sont en hausse pour ce mois d'août.

Toutes les composantes de l'indicateur de confiance des consommateurs de la Banque nationale se sont repliées en août, à l'exception des attentes sur le front de l'emploi, relève vendredi la BNB.

En dépit du déclin enregistré ce mois-ci, la confiance des ménages reste cependant largement supérieure au niveau qu'elle affichait avant la crise sanitaire, nuance la Banque nationale.

Néanmoins, les perspectives relatives à la situation économique générale en Belgique se sont sensiblement dégradées après le pic enregistré en juin et en juillet. En revanche, la crainte d'une hausse du chômage au cours des douze prochains mois semble continuer à s'estomper.

Sur le plan personnel, les ménages se montrent plus pessimistes quant à leur situation financière future. Ils ont également revu à la baisse leurs intentions d'épargne par rapport au mois précédent. Au vu des circonstances particulières liées aux inondations du mois dernier, l'indicateur de confiance des ménages s'est détérioré dans des proportions assez comparables en Flandre et en Wallonie, relève la BNB.

Lire aussi: La confiance des investisseurs faiblit en Wallonie en raison des inondations

Toutes les composantes de l'indicateur de confiance des consommateurs de la Banque nationale se sont repliées en août, à l'exception des attentes sur le front de l'emploi, relève vendredi la BNB. En dépit du déclin enregistré ce mois-ci, la confiance des ménages reste cependant largement supérieure au niveau qu'elle affichait avant la crise sanitaire, nuance la Banque nationale. Néanmoins, les perspectives relatives à la situation économique générale en Belgique se sont sensiblement dégradées après le pic enregistré en juin et en juillet. En revanche, la crainte d'une hausse du chômage au cours des douze prochains mois semble continuer à s'estomper. Sur le plan personnel, les ménages se montrent plus pessimistes quant à leur situation financière future. Ils ont également revu à la baisse leurs intentions d'épargne par rapport au mois précédent. Au vu des circonstances particulières liées aux inondations du mois dernier, l'indicateur de confiance des ménages s'est détérioré dans des proportions assez comparables en Flandre et en Wallonie, relève la BNB.