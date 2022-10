Le Premier ministre met sur la table des sauts d'index pour son équipe. Hadja Lahbib (MR) demande: "Et les chefs d'entreprise?". Bouchez la défend et veut "l'indexation pour tous". Un report de charges envisagé. Un report, seulement?

L'indécente indexation des salaires ministériels a défrayé la chronique, après les hésitations du secrétaire d'Etat Mathieu Michel (MR) au sujet de sa rémunération. 14000 euros nets par moi? 15000? Non, plutôt 12000, plus avantages. Et l'indexation ferait augmenter encore cette manne de façon substantielle.Cette revalorisation a fait jaser à l'heure où tout le monde souffre - fortement - de l'explosion des coûts de l'énergie et de l'inflation généralisée qui en découle.Message compris: le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), a annoncé qu'il mettrait sur la table du gouvernement une proposition de renoncer à l'indexation des salaires ministériels. En d'autres termes: plusieurs sauts d'index pour lui et son équipe. Une annonce forcément jugée populiste par certains, mais les mêmes lui auraient reproché de ne pas agir...Pour ses premières sorties télévisées, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), ne s'est pas dit opposée à cette idée. "Je n'ai pas de tabou", a-t-elle dit à LN24. Et d'ajouter: "Pourquoi s'arrêter au monde politique? Je pense que des chefs d'entreprises gagnent beaucoup mieux leur vie que les ministres." Outre le fait que cette saille ne sera pas du goût de nombreux libéraux, les journalistes ont tôt fait de lui rappeler que l'on parlait ici... d'argent public, et non d'argent privé.Ce à quoi la ministre a répété qu'elle n'avait pas de tabou. Et de préciser que cette mesure seule ne serait pas une solution. Nous sommes dans l'ordre du symbole, c'est vrai, mais il est important. quant au débat, plus large, il rejoint l'idée de plafonner l'indexation à partir d'un certain montant. L'UCM parlait de 4000 euros bruts.Georges-Louis Bouchez, président du MR, vient au secours de sa ministre et précise: "Elle dit que limiter le salaire des ministres ne va pas régler le problème de l'inflation. Donc on risque de parler d'autre chose... ce que le MR ne veut pas: nous souhaitons l'index pour tous!"L'autre enjeu, majeur celui-là, se tient en marge du difficile conclave budgétaire du moment. Les libéraux, reprenant une idée du patronat, suggèrent de défiscaliser l'indexation automatique des salaires afin d'amortir le choc pour les entreprises, tout en continuant à soutenir le pouvoir d'achat. Pour rappel, une hausse automatique de 10% est annoncée pour début 2023 dans de nombreuses entreprises. Impayable pour beaucoup, en plus du coût de l'énergie.Visiblement, l'idée qui circule serait de défiscaliser, oui, mais en reportant les charges patronales à plus tard. Ou en ne les exonérant que partiellement. Il s'agirait d'un montant de 1,9 milliard environ. Cette bouffée d'air soulagerait beaucoup, mais à force de reporter (énergie, ONSS etc), on risque de déposer une bombe à retardement pour le monde de l'entreprise. Ou de plomber les jours meilleurs qui arriveront, tôt ou tard.