La fuite dans la presse des prévisions du Conseil central de l'Économie (CCE) sur la hausse du handicap salarial en Belgique représente "un coup de canif dans la confiance" de la concertation sociale, déplore la FGTB vendredi. Le syndicat considère que les chiffres ne devaient pas être publiés, car il s'agit d'une analyse intermédiaire avec des données qui ne sont pas encore définitives.

Selon les prévisions du CCE publiées dans L'Echo, qui précise que les chiffres peuvent encore évoluer, les salaires belges pourraient avoir augmenté de 4,6% de plus que dans les pays voisins entre 2020 et 2024, creusant le handicap salarial.

La FGTB s'offusque de cette fuite dans la presse. Elle explique que l'analyse a été présentée aux interlocuteurs sociaux en toute confidentialité, au sein du Conseil central de l'économie, car les données ne sont pas définitives. "Des sources différentes de celles des rapports officiels du CCE ont été utilisées, les Pays-Bas n'ont pas été pris en compte et aucune mise à jour pour la période 2020-2021 n'a été effectuée", illustre le syndicat.

Il dénonce un nouveau "coup de couteau dans le dos" et accuse les organisations patronales de court-circuiter la concertation sociale. "Les employeurs appellent les syndicats à se montrer 'constructifs' car 'nous sommes tous dans le même bateau'. Sauf que l'analyse en question montre que les bénéfices des entreprises belges restent supérieurs à la moyenne des années précédentes. Mais cette information n'a étonnement pas fuité."

La FGTB évoque une crise de confiance alors que les interlocuteurs sociaux doivent rencontrer le Premier ministre la semaine prochaine.

