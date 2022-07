La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler "en quelques années" les importations de gaz de l'UE.

Bruxelles cherche à diversifier les approvisionnements européens pour s'affranchir des approvisionnements russes dont l'Europe est très dépendante. Moscou a déjà commencé à fermer le robinet et les Européens craignent une rupture totale des livraisons en réaction aux sanctions prises contre l'invasion de l'Ukraine.

"L'UE se tourne vers des fournisseurs d'énergie plus fiables. Je suis aujourd'hui en Azerbaïdjan pour signer un nouvel accord. Notre objectif : doubler les livraisons de gaz de l'Azerbaïdjan à l'UE en quelques années. (Ce pays) sera un partenaire essentiel pour notre sécurité d'approvisionnement et sur la voie de la neutralité climatique", a déclaré Mme von der Leyen dans un message sur Twitter.

L'an dernier, l'Azerbaïdjan, cette ancienne république soviétique du Caucase, a fourni quelque 8 milliards de mètres cube de gaz naturel à l'Europe via des pipelines passant par la Géorgie et la Turquie. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev avait annoncé la semaine dernière qu'un "document important sur la sécurité énergétique" serait signé avec l'Union européenne.

En mai, les dirigeants de l'UE avaient approuvé un arrêt de l'essentiel des importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année, dans le cadre des sanctions contre Moscou. Mais ils ont soigneusement évité de prendre des sanctions pouvant affecter leurs importations de gaz russe qui se sont élevées l'an dernier à 155 milliards de mètres cube, soit près de 40% de leurs besoins.

