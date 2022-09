Officiellement, l'économie russe ne souffre pas trop de la guerre en Ukraine ni des sanctions occidentales.

Moscou table désormais sur une baisse de 2,9% de son PIB cette année. On est loin du plongeon de 10 ou 15% prévu par les experts au début de la guerre. Même le Fonds monétaire international a revu ses chiffres et ne prévoit plus qu'une baisse de 6% en 2022 et 3,5% l'an prochain. Mais ces statistiques ont passablement énervé une équipe d'une quarantaine d'experts qui, sous la baguette du professeur Jeffrey Sonnenfeld de l'université de Yale, a scruté l'état de l'économie russe en mobilisant les ressources du big data (avec les statistiques de transport maritime, de consommation, de production industrielle). Résultat, il semblerait que la récession russe soit bien plus importante, pour une série de raisons: la fermeture de l'Europe, principal marché russe à l'exportation et à l'importation ; le manque de pièces et de composants pour l'industrie ; l'effondrement du moral des consommateurs ; le départ du pays d'un millier d'entreprises étrangères dont l'activité représenterait 40% du PIB du pays. Et la difficulté pour la Russie d'utiliser son trésor en devises puisque le pays a été déconnecté du système financier mondial. "Dans tous les secteurs de l'économie, nous constatons des baisses allant de 20% à 60 ou 70%", souligne Jeffrey Sonnenfeld qui fustige au passage la "paresse" des économistes du FMI!

