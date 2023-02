La Région supportera au maximum 1,03 milliard, soit 36 millions de plus que ce qui était encore prévu l'an dernier.

En juillet 2022, le coût total des terribles inondations de juillet 2021 en Wallonie avait été évalué à 1,670 milliard d'euros. Un premier accord entériné entre les assureurs et la Région prévoyait un partage respectif de 40-60.

Seulement voilà, le coût total du côté des sinistrés ne cesse d'augmenter et pourrait encore grimper au fur et à mesure de la clôture des dossiers. Fin janvier, un nouveau protocole d'accord a été conclu, le coût flirtant désormais avec les deux milliards (1,995).

323 millions supplémentaires

Ce protocole porte sur les 323 millions supplémentaires et stipule que la Wallonie supportera au maximum 1,03 milliard, soit 36 millions de plus que l'an dernier. Le solde est à charge des assureurs, tout comme les suppléments qui pourraient encore s'ajouter.

