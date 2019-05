Le principal défi pour notre économie est sans doute celui de la formation. Le président du cdH a choisi de nous emmener au centre de compétence Technifutur où, chaque année, près de 20.000 personnes se forment aux métiers technologiques.

" Je vous emmène ici car Technifutur est un bon condensé de plusieurs enjeux importants de notre société : la révolution numérique, la formation, l'éducation et la concertation. " Près de 20.000 personnes viennent chaque année s'initier, se former ou se perfectionner aux métiers technologiques dans ce centre de compétence liégeois, le plus grand et le plus ancien des 24 du genre actifs en Wallonie. Les résultats sont éloquents : le taux moyen de retour à l'emploi après un passage à Technifutur est de 78% et il monte jusqu'à...100% pour les métiers en pénurie. " On parle tout le temps des métiers en pénurie. Ici, nous avons des actes, se réjouit Maxime Prévot. Cette structure est reconnue comme un fleuron dans tout le pays. "

