L'économie sociale, ce n'est a priori pas le créneau favori du MR. Mais Jean-Luc Crucke adore surprendre son monde. Il a choisi de nous emmener dans une entreprise de travail adapté. Une occasion de parler subsides, transparence, formation, insertion... Et aussi, on ne se refait pas, panneaux photovoltaïques.

"J'ai choisi cette entreprise car elle crée de l'emploi autrement. Donner un cadre de vie à plus de 300 personnes, c'est formidable. Et quand on discute avec les dirigeants, on parle d'une vraie activité économique, avec des clients, des marchés, des projets d'investissement. "

...