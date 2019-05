Cambio, c'est la mobilité alternative. Mais c'est aussi une entreprise qui mise sur le long terme et qui n'a pas peur d'afficher ses ambitions sociales. Pas étonnant que le député Georges Gilkinet l'ait choisie pour évoquer le programme économique d'Ecolo.

"Je vous emmène à la découverte de l'économie du partage et de la collaboration, avec une vraie success story belge. Et vous verrez, l'histoire de Cambio est encore plus belle qu'on ne le pense. " Le député Ecolo Georges Gilkinet ne cache pas son enthousiasme à l'égard du précurseur belge de la voiture partagée. Pour l'impact sur la mobilité et l'environnement, bien entendu : une voiture Cambio, c'est de 12 à 16 véhicules personnels en moins et plus de kilomètres parcourus à vélo ou en transports en commun.

...