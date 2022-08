Tandis que la Banque d'Angleterre a averti que la récession menace le Royaume-Uni, un ministre a admis vendredi "ne pas savoir" où se trouve le Premier ministre Boris Johnson, censé gérer les affaires courantes en attendant que soit désigné son successeur.

Au lendemain d'annonces choc de la banque centrale qui a prédit que le pays allait entrer dans sa plus longue période de récession depuis la crise financière de 2008, les médias britanniques ont rapporté que le Premier ministre Boris Johnson et son ministre des Finances Nadhim Zahawi étaient en vacances, loin de Londres.

Pour le parti travailliste, dans l'opposition, les deux hommes sont "portés disparus".

Downing Street a refusé de dire où le dirigeant conservateur passe ses vacances mais selon le Times, il se trouve actuellement en lune de miel avec son épouse Carrie, en Slovénie. Ils ont fêté le week-end dernier leur mariage, une célébration qui avait été repoussée par la pandémie de coronavirus.

Le ministre chargé de l'Énergie et des Entreprises, Kwasi Kwarteng, a avoué vendredi qu'il ne "savait pas où se trouve Boris" tout en assurant qu'il était en "contact permanent" avec lui. "Il vient de célébrer son mariage, je pense qu'il est en lune de miel et (...) Je ne pense pas que beaucoup de gens lui en voudront", a-t-il dit sur Times Radio.

Le ministre a déclaré qu'il est "complètement faux" d'accuser le gouvernement d'inaction en cette période où les membres du Parti conservateur votent pour remplacer Boris Johnson, qui avait annoncé son départ en juillet, poussé vers la sortie par une série de scandales.

Les Conservateurs doivent choisir entre la cheffe de la diplomatie Liz Truss, en tête des sondages, et l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, le résultat du vote étant annoncé le 5 septembre. Boris Johnson démissionnera officiellement le lendemain.

"Nous allons devoir attendre quatre semaines pour un budget d'urgence parce que c'est ainsi que nous aidons les gens - ce sera au nouveau chancelier, au nouveau Premier ministre, quels qu'ils soient, de proposer les mesures", a déclaré Kwasi Karteng sur Times radio. "Mais l'idée que nous ne faisons rien en attendant est fausse", a-t-il ajouté.

Bien qu'il soit loin de Londres, le ministre des Finances Nadhim Zahawi a affirmé dans un communiqué jeudi que pour lui, "il n'y a pas de vacances", et qu'il continue d'avoir des appels et des briefings "quotidiennement".

