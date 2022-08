La Banque d'Angleterre a annoncé jeudi une hausse de ses taux directeurs de 50 points de base, mesure drastique pour contrer l'inflation qu'elle voit désormais dépasser 13% sur un an en octobre, quand le Royaume-Uni entrera selon elle en récession jusqu'à fin 2023.

"Le Comité de politique monétaire a opté à une majorité de 8 contre 1 pour une hausse du taux directeur de 0,5 point de pourcentage, à 1,75%", explique l'institution monétaire dans les minutes de la réunion, emboîtant le pas à la Réserve fédérale américaine et à la Banque centrale européenne en accélérant le rythme de ses hausses.

C'est la plus forte augmentation de taux de la BoE depuis 1995, alors que l'inflation britannique a déjà atteint en juin 9,4% sur un an, un record en 40 ans, alimentant une crise du coût de la vie qui menace particulièrement les ménages britanniques les moins riches.

Alors que les prix du gaz ont flambé depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la BoE s'attend à ce que le régulateur britannique de l'énergie, l'Ofgem, remonte son plafond des prix de l'électricité pour les consommateurs de 75% en octobre.

Le régulateur a en outre annoncé jeudi que le plafond serait désormais révisé tous les trimestres, contre seulement deux fois par an jusqu'ici, pour améliorer la stabilité du marché, ce qui, dans le contexte actuel, laisse entrevoir une nouvelle hausse douloureuse des prix dès le mois de janvier.

Les dégâts seront lourds pour l'économie: "nous prévoyons une contraction de la production chaque trimestre entre le dernier de 2022 et le dernier de 2023", prévient la Banque. Et "la croissance après cette période reste très faible", achève l'institut monétaire, qui projette dans le détail une croissance de 3,5% en 2022, une première contraction du PIB de 1,5% en 2023 et une deuxième de 0,25% en 2024.

Dans ces circonstances, le choix de la BoE de relever ses taux encore plus vite qu'elle ne le fait depuis fin 2021 risque de peser sur l'activité économique en rendant les emprunts plus coûteux pour les entreprises et les particuliers. "Un rythme plus rapide de resserrement de la politique monétaire" aujourd'hui "devrait aider à ramener l'inflation à son objectif de 2% sur le moyen terme, et réduire le risque d'un cycle de durcissement (de la politique monétaire) plus long et plus coûteux dans le futur", explique le comité monétaire.

La BoE a également indiqué qu'elle voterait en septembre sur la possibilité de commencer à vendre activement les obligations qu'elle détient dans le cadre de son programme de rachats d'actifs.

