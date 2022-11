Les exportations de la Chine ont connu en octobre leur premier repli depuis 2020 sous l'effet des restrictions sanitaires et d'une menace de récession mondiale, qui ont également pénalisé les importations, selon des chiffres officiels.

La Chine poursuit une stricte politique sanitaire contre le Covid, avec des dépistages quasi quotidiens pour la population, des quarantaines obligatoires pour les personnes testées positives ou encore des confinements dès l'apparition de cas.

Ces mesures, qui génèrent beaucoup d'incertitudes, sont un frein à l'activité et à la consommation.

Le mois dernier, les exportations de la Chine ont baissé de 0,7% sur un an, selon des chiffres des Douanes chinoises publiés lundi.

C'est la première fois depuis mai 2020 que cet indicateur se retrouve dans le rouge.

Les ventes de la Chine à l'étranger étaient toujours restées positives ces derniers mois, malgré un tassement de l'activité.

En septembre, les exportations avaient encore progressé de 5,7% sur un an.

La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, conjuguée à la flambée du prix de l'énergie, affaiblit la demande en produits chinois.

"Avec le risque de récession mondiale, les exportations (de la Chine) devraient encore s'affaiblir" au cours des prochains trimestres, avertit l'analyste Zichun Huang, du cabinet Capital Economics.

Ce secteur est l'un des derniers moteurs de croissance du géant asiatique.

Covid et récession

Trois ans après la découverte des premiers cas de Covid-19 à Wuhan (centre), la Chine reste par ailleurs empêtrée dans la crise sanitaire.

Le pays enregistre ces derniers jours un nombre de cas positifs au plus haut depuis mai, malgré une inflexible politique du "zéro Covid".

Avec plus de 5.000 cas positifs supplémentaires lundi, les chiffres restent toutefois très inférieurs au reste du monde.

Cette dégradation des conditions sanitaires se répercute néanmoins sur les achats chinois de produits étrangers.

Logiquement, les importations de la Chine ont elles aussi dévissé en octobre (-0,7% sur un an), après une légère hausse de 0,3% un mois plus tôt.

Le dernier repli des importations remontait à mars, peu avant le confinement de Shanghai.

En dépit des conséquences sur l'activité, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé le mois dernier le bien-fondé de sa politique sanitaire "zéro Covid".

La Chine s'en tiendra "indéfectiblement" à cette stratégie, ont de nouveau insisté samedi les autorités sanitaires, après plusieurs jours de spéculation sur un assouplissement.

Les mauvais chiffres du commerce pourraient toutefois servir de "levier" pour un changement de politique sanitaire, estime l'économiste Ken Cheung, de la banque japonaise Mizuho.

La levée des restrictions n'en restera pas moins un "processus long et progressif, sans changement significatif" avant l'année prochaine au plus tôt, tempère l'analyste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

L'excédent commercial de la Chine en octobre s'affichait tout de même à 85,15 milliards de dollars (85,64 milliards d'euros).

Mais ce niveau est bien inférieur au montant record de juillet (101,2 milliards de dollars).

La Chine poursuit une stricte politique sanitaire contre le Covid, avec des dépistages quasi quotidiens pour la population, des quarantaines obligatoires pour les personnes testées positives ou encore des confinements dès l'apparition de cas.Ces mesures, qui génèrent beaucoup d'incertitudes, sont un frein à l'activité et à la consommation.Le mois dernier, les exportations de la Chine ont baissé de 0,7% sur un an, selon des chiffres des Douanes chinoises publiés lundi.C'est la première fois depuis mai 2020 que cet indicateur se retrouve dans le rouge.Les ventes de la Chine à l'étranger étaient toujours restées positives ces derniers mois, malgré un tassement de l'activité.En septembre, les exportations avaient encore progressé de 5,7% sur un an.La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, conjuguée à la flambée du prix de l'énergie, affaiblit la demande en produits chinois."Avec le risque de récession mondiale, les exportations (de la Chine) devraient encore s'affaiblir" au cours des prochains trimestres, avertit l'analyste Zichun Huang, du cabinet Capital Economics.Ce secteur est l'un des derniers moteurs de croissance du géant asiatique.Trois ans après la découverte des premiers cas de Covid-19 à Wuhan (centre), la Chine reste par ailleurs empêtrée dans la crise sanitaire.Le pays enregistre ces derniers jours un nombre de cas positifs au plus haut depuis mai, malgré une inflexible politique du "zéro Covid".Avec plus de 5.000 cas positifs supplémentaires lundi, les chiffres restent toutefois très inférieurs au reste du monde.Cette dégradation des conditions sanitaires se répercute néanmoins sur les achats chinois de produits étrangers.Logiquement, les importations de la Chine ont elles aussi dévissé en octobre (-0,7% sur un an), après une légère hausse de 0,3% un mois plus tôt.Le dernier repli des importations remontait à mars, peu avant le confinement de Shanghai.En dépit des conséquences sur l'activité, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé le mois dernier le bien-fondé de sa politique sanitaire "zéro Covid".La Chine s'en tiendra "indéfectiblement" à cette stratégie, ont de nouveau insisté samedi les autorités sanitaires, après plusieurs jours de spéculation sur un assouplissement.Les mauvais chiffres du commerce pourraient toutefois servir de "levier" pour un changement de politique sanitaire, estime l'économiste Ken Cheung, de la banque japonaise Mizuho.La levée des restrictions n'en restera pas moins un "processus long et progressif, sans changement significatif" avant l'année prochaine au plus tôt, tempère l'analyste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.L'excédent commercial de la Chine en octobre s'affichait tout de même à 85,15 milliards de dollars (85,64 milliards d'euros). Mais ce niveau est bien inférieur au montant record de juillet (101,2 milliards de dollars).