Avec 517 MW installés, la Flandre a largement dépassé son objectif de 450 MW fixé pour l'année 2022. C'est deux fois plus qu'en 2021 et l'essentiel de cet accroissement a été installé chez des particuliers ou des petites entreprises. Près de 100.000 toitures ont été totalement ou partiellement couvertes, pour une puissance totale de 466 MW, le solde (51 MW) étant l'apanage de 354 grandes installations. Cette tendance haussière devrait, selon la ministre de l'Energie, Zuhal Demir, se poursuivre en 2023. D'autant que cet investissement reste soutenu à concurrence de 750 euros maximum par les pouvoirs publics.Les batteries domestiques ont profité de cet engouement avec près de 33.000 demandes de prime contre 19.000 à peine en 2021. Peut-être y a-t-il eu effet d'anticipation dans la mesure où les batteries certifiées après le 31 mars de cette année ne pourront plus entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une prime. D'après TV Limburg