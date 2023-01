La Région a porté à 120 centimètres la largeur autorisée des remorques tractées par vélo, comme à Bruxelles. Mais la mesure suscite quelque crainte.

Vingt centimètres: ce n'est pas grand-chose mais cela ouvre d'immenses perspectives aux entreprises de livraison. Le gouvernement flamand vient en effet de porter de 100 à 120 centimètres la largeur autoris...

Vingt centimètres: ce n'est pas grand-chose mais cela ouvre d'immenses perspectives aux entreprises de livraison. Le gouvernement flamand vient en effet de porter de 100 à 120 centimètres la largeur autorisée des remorques tractées par vélo, de sorte que les coursiers peuvent désormais livrer, outre des paquets, des palettes entières. "Cette interdiction constituait pour la profession un énorme handicap, commente Dimitri Ornelis, patron de l'association Viavelo: qu'on le veuille ou non, la palette constitue un module standard dans la profession." La mesure n'est cependant pas définitive, ce qui suscite quelque étonnement. A Bruxelles, pareils vélos peuvent déjà circuler. Mais la Flandre veut se donner le temps de vérifier si des remorques plus larges ou lourdes, et dès lors plus lentes, n'occasionneront pas des problèmes sur des pistes cyclables déjà très fréquentées ainsi que dans les centres urbains.D'après Het Belang Van Limburg