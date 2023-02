Les conducteurs de camions de plus de 3,5 tonnes qui traversent indûment un village pourront être automatiquement sanctionnés.

Notre réseau routier se congestionnant chaque jour davantage, les camionneurs cherchent, tout comme les automobilistes, des itinéraires alternatifs qui souvent les amènent à traverser des villages jusque-là paisibles. Accidents et incidents se multipliant, les élus locaux ont cherché à préserver les zones les plus densément peuplées mais se trouvaient en définitive fort démunis. Certes, ils pouvaient placer à l'entrée de leur village un signal interdisant le passage de camions supérieurs à un certain tonnage mais se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de vérifier si le signal C23 ainsi posé était respecté. Composé d'un camion noir stylisé sur fond blanc et cerclé de rouge, ce signal précise le tonnage maximal autorisé, le plus souvent 3,5 tonnes. Et c'est là que Kafka entre en scène. Ce poids est en effet, selon le Code de la route, "la masse en charge". Avec pour conséquence logique qu'aucun camion ne pouvait être sanctionné sans avoir été pesé au préalable. Au coût de pareille procédure s'ajoutait souvent l'impossibilité technique de déployer un appareillage de pesée dans des artères trop étroites. L'impunité de fait dont bénéficiaient ainsi les transporteurs a pris fin. Après concertation, le Fédéral a accepté de modifier le Code de la route de sorte que depuis octobre dernier, le poids à prendre en considération n'est plus la masse en charge mais la masse maximale autorisée (MMA), peu importe que le véhicule soit chargé ou non. Immédiatement, Lydia Peeters, ministre flamande de la Mobilité, a donné le feu vert au contrôle du respect de cette mesure via des caméras automatiques qui vont être installées progressivement, sanctions communales à la clé. Pour les cas particuliers, des livraisons par exemple, il faudra solliciter une autorisation pour pénétrer en zone interdite.D'après "Het Nieuwsblad"