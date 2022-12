La révélation d'un feu vert qu'aurait donné le Premier ministre au budget avant la démission de la secrétaire d'Etat Eva De Bleeker ajoute à l'embarras du Seize. Mais celui-ci se défend.

Ce sont des messages WhatsApp qui embarrassent potentiellement le Premier ministre, Alexander De Croo. Révélés par nos confrères de Knack, ils concernent le budget fédéral et ont été envoyés avant la démission de la secrétaire d'Etat, Eva De Bleeker. Pour rappel, celle-ci avait dû jeter l'éponge après avoir présenté un budget intégrant de manière durable la TVA à l'énergie fixée à 6% (au lieu de 21%), alors que la décision ne concernait qu'une période de trois mois. Résultat: un déficit potentiellement plus élevé et une copie embarrassante pour la Belgique aux yeux de l'Union européenne. Eva De Bleeker a, dans la foulée, été remplacée par Alexia Bertrand, transfuge du MR.

Les messages WhatsApp en question avaient été évoqués par un collaborateur d'Eva De Bleeker sur les réseaux sociaux. Envoyés le 9 novembre à 17 h 23 du Seize au responsable Budget du cabinet De Bleeker, ils confient notamment, en parlant du budget: "C'est donc OK pour nous" et "merci pour les adaptations!". Il n'est toutefois pas évident de savoir si cela concerne précisément la question de la TVA. Nos collègues de Knack affirment pourtant que le Premier ministre aurait "menti au parlement".

"Pas une république bananière"

Au cabinet du Premier ministre, on rejette l'accusation: "Il n'y a rien de neuf par rapport à ce que le Premier ministre a expliqué la semaine dernière en commission de la Chambre". Ou encore: "Depuis quand valide-t-on des documents officiels par WhatsApps entre collaborateurs? Nous ne sommes pas une république bananière! Les documents budgétaires sont contresignés par le comité de lecture du budget, composé de représentants de tous les vice-Premiers ministres. Ce comité vérifie en détail le budget avant qu'il ne soit présenté au Parlement. Le cabinet du Premier ministre a notifié en temps utile l'existence d'erreurs dans les notes explicatives du budget".

Dont acte. Même son de cloche de la part d'Egbert Lachaert, président de l'Open VLD, qui confirme l'élément de langage: "Un projet de budget qui serait approuvé par What's App? Soyons sérieux, cela ne fonctionne pas comme ça!"

Een begroting die per whatsapp zou afgeklopt zijn? Laat ons ernstig blijven. Zo werk je niet. De ok sloeg niet eens op de begroting, wel op de sociale zekerheidsaanpassing. @Knack dit kan beter. https://t.co/NVfo28JwyL — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) December 13, 2022

"Perdu toute crédibilité"

Toujours est-il que l'opposition est remontée et va s'exprimer vivement au parlement. "Des contre-vérités sur le nombre d'emplois créés, des contre-vérités sur le nombre de chômeurs supprimés, de plats mensonges sur le budget: ce Premier ministre a perdu toute crédibilité", s'insurge Theo Francken, député N-VA. "Cela mérite des explications urgentes", appuie son chef de groupe Peter De Roover.

Un incident au parlement est attendu. Le sujet sera évoqué en conférence des présidents, mercredi, et risque de donner lieu à des interpellations vigoureuses lors de la séance plénière, jeudi.

Une tempête dans un verre d'eau flamande, sur fond de rivalité féroce entre Open VLD et N-VA? Au sein d'Ecolo ou du PS, on souligne que le processus budgétaire s'est passé de façon on ne peut plus normale. Mais l'épisode De Bleeker, vu surtout par le prisme du transfuge d'Alexia Bertrand du côté francophone, continue à faire couler beaucoup d'encre au Nord, où elle était une figure montante. Alexander De Croo lui-même a d'ailleurs confessé que sa démission était un des épisodes les plus difficiles de sa carrière.

Et l'Open VLD, dans les sondages, est désormais une proie pour le chat au nord du pays: c'est le parti de la majorité fédérale qui obtient les scores les plus mauvais. Des tempêtes, même dans un verre d'eau, peuvent faire beaucoup de dégâts.

