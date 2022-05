Alors que la facture énergétique continue de grimper en flèche, 8 indépendants sur 10 réclament un tarif spécial afin de pouvoir continuer à pratiquer leur activité professionnelle, ressort-il d'une enquête réalisée par le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) et publiée dimanche.

Quelque 523 indépendants ont participé à ce sondage sur la question de l'énergie; nombre d'entre eux s'inquiètent de la flambée des prix.

Concrètement, pour 1 commerçant sur 10 (12%), la facture a augmenté d'au moins 100%. Pour 9% d'entre eux, elle a même bondi de plus de 200% voire plus de 300% pour 7,3% des sondés, s'alarme le SNI. Et dans divers secteurs la facture a déjà grimpé de 50%. "Pour l'horeca, cette proportion est de 46%... tandis que dans le secteur agricole, 1 répondant sur 5 (21%) dit être confronté à une facture de plus de 300%", illustre le syndicat.

En fin de compte, les indépendants et les PME se sentent oubliés et discriminés par rapport aux particuliers, résume l'enquête.

"De plus en plus d'indépendants comme, par exemple, les exploitants de wellness, ont besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leurs activités et vu le contexte, ils doivent fermer leurs portes, temporairement ou non, parce que leur marge a complètement disparu. Cela provoque des situations de détresse. Le gouvernement ne semble toujours pas se rendre compte du nombre d'emplois en jeu... ", ajoute encore le syndicat.

Ce dernier souhaite, dès lors, que les autorités travaillent d'urgence sur des mesures structurelles qui aideront les indépendants à survivre: "Il est grand temps de s'attaquer à la racine de ces problèmes et de proposer des mesures fondées telles que des mesures fiscales et/ou des chèques temporaires comme ceux destinés aux personnes privées, qui vont pouvoir soulager de façon efficace".

Le SNI demande, par ailleurs, une meilleure communication sur les moyens d'économiser l'énergie.

Quelque 523 indépendants ont participé à ce sondage sur la question de l'énergie; nombre d'entre eux s'inquiètent de la flambée des prix. Concrètement, pour 1 commerçant sur 10 (12%), la facture a augmenté d'au moins 100%. Pour 9% d'entre eux, elle a même bondi de plus de 200% voire plus de 300% pour 7,3% des sondés, s'alarme le SNI. Et dans divers secteurs la facture a déjà grimpé de 50%. "Pour l'horeca, cette proportion est de 46%... tandis que dans le secteur agricole, 1 répondant sur 5 (21%) dit être confronté à une facture de plus de 300%", illustre le syndicat. En fin de compte, les indépendants et les PME se sentent oubliés et discriminés par rapport aux particuliers, résume l'enquête. "De plus en plus d'indépendants comme, par exemple, les exploitants de wellness, ont besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leurs activités et vu le contexte, ils doivent fermer leurs portes, temporairement ou non, parce que leur marge a complètement disparu. Cela provoque des situations de détresse. Le gouvernement ne semble toujours pas se rendre compte du nombre d'emplois en jeu... ", ajoute encore le syndicat. Ce dernier souhaite, dès lors, que les autorités travaillent d'urgence sur des mesures structurelles qui aideront les indépendants à survivre: "Il est grand temps de s'attaquer à la racine de ces problèmes et de proposer des mesures fondées telles que des mesures fiscales et/ou des chèques temporaires comme ceux destinés aux personnes privées, qui vont pouvoir soulager de façon efficace". Le SNI demande, par ailleurs, une meilleure communication sur les moyens d'économiser l'énergie.