Ces deux dernières années, une pandémie mondiale nous a confrontés à des défis majeurs. Mais n'oublions pas le défi le plus grand et le plus important pour l'humanité : le changement climatique. Si nous voulons y apporter une réponse en tant que société, il est grand temps que les entreprises prennent des mesures et prennent soin de la principale partie prenante qui soit, notre bien commun : la Terre.

Le changement climatique est singulièrement rude pour les personnes les plus vulnérables de notre planète. Et à l'avenir, le nombre de victimes ne fera qu'augmenter. Il n'y a pas de temps à perdre : il est urgent de prendre des mesures décisives. Le thème du Jour de la Terre 2022 nous interpelle donc directement : "Investissez dans notre planète, parce qu'un avenir vert est un avenir prospère."

L'époque où les entreprises se contentaient de vendre des produits et de réaliser le plus de bénéfices possible est à présent révolue. Selon le dernier Baromètre de confiance d'Edelman, 52 % des répondants estiment que les entreprises n'en font pas assez pour s'attaquer au problème du climat. La population exige de l'action et de la transparence. Elle veut avoir une visibilité sur l'impact des entreprises sur la planète.

Vous souhaitez, en tant qu'entreprise, conserver la confiance des consommateurs ? Dans ce cas, oeuvrez à un plan d'action climatique crédible et concret. Pour votre entreprise, qu'elle soit grande ou petite, vous devez vous poser trois questions essentielles : que faites-vous et pourquoi ? Comment faites-vous pour le concilier avec vos valeurs fondamentales ? Quel est votre impact sur vos employés, vos partenaires, vos clients et la société en général ?

Investissez dans la transparence et motivez vos employés

En cette nouvelle ère de responsabilité climatique, les données relatives aux CO 2 des organisations doivent être aussi fiables que leurs données financières. Mais si vous ne pouvez par visualiser vos données, ou que vous n'êtes pas en mesure de les comprendre, il est difficile de voir précisément où ça coince, et encore moins de résoudre ces problèmes.

Vous souhaitez réduire les émissions de carbone de manière efficace ? Investissez dans les outils de suivi adéquats, pour visualiser vos progrès vers votre objectif Net Zero. Faites ensuite preuve de transparence à ce sujet. Non seulement vous serez sur la bonne voie, mais vous inciterez également les autres à se joindre à vous dans cette démarche. Et c'est un excellent début pour un changement positif !

Des rapports fiables, des informations approfondies et des analyses d'hypothèses peuvent aider les organisations à mieux prédire leur empreinte carbone et à constater les progrès de leurs actions en faveur du climat. En alignant les objectifs sur les données scientifiques sur le climat, il est possible d'établir un plan clairement défini afin de réduire les émissions, conformément aux objectifs climatiques mondiaux.

En termes de gestion des déchets, les entreprises peuvent télécharger et enregistrer, à l'aide d'outils adéquats, des données sur la gestion des déchets et les méthodes de traitement, telles que l'évacuation, le compostage ou l'incinération. Le tout de manière centralisée.

Outre vos propres actions, il est important que les employés se sentent encouragés à contribuer quotidiennement à cet objectif Net Zero. Prenez les programmes de voyage, par exemple. L'enregistrement, l'analyse et le rapport rapide de données environnementales fiables vous permettent d'aider vos collaborateurs à contribuer à la réduction des émissions de leurs voyages d'affaires et d'atteindre ainsi les objectifs de durabilité de l'entreprise.

En optimisant les outils de réservation des voyages d'affaires, les employés peuvent choisir les options qui ont le moins d'impact sur l'environnement, comme le moyen de transport, la durée du séjour et la consommation d'énergie sur place. De telles actions stimulent l'implication des collaborateurs et encouragent un changement de comportement à grande échelle.

Investissez dans des écosystèmes et intégrez la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement

Les fournisseurs ont également un important rôle à jouer dans la réduction des émissions de CO 2 . Pour être pleinement efficaces, les actions climatiques nous demandent de collaborer avec nos clients et fournisseurs, de donner la priorité à des actions étayées par des données à tous les niveaux et de continuer à intégrer la durabilité dans tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement.

Si vous souhaitez mettre en oeuvre une stratégie climatique efficace, incluez toutes les émissions dans votre portefeuille d'émissions de carbone. Il est primordial que vous proposiez les outils et le soutien dont vos fournisseurs ont besoin pour prendre leurs propres mesures de décarbonisation.

Ce n'est qu'en investissant dans des outils permettant de suivre les émissions de catégorie 3 (émissions indirectes produites dans la chaîne de valeur d'une entreprise) sur la même plateforme que celle qui analyse les émissions de catégorie 1 (émissions directes des actifs détenus ou gérés par l'entreprise) et les émissions de catégorie 2 (liées à l'achat d'électricité, au chauffage et au refroidissement pour l'usage de l'entreprise) que l'on obtient une image précise et complète des données relatives aux émissions.

Investir ensemble pour notre planète

Nous ne pourrons résoudre le problème climatique que si nous réformons tous les aspects de notre économie. De l'agriculture au transport, en passant par les services financiers, les biens de consommation et bien plus encore. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les entreprises peuvent contribuer en changeant leur mode opératoire. Et en exploitant l'impact des partenariats tout au long de leur chaîne. Plutôt que de profiter gratuitement des ressources de la planète, devenez son allié !

Grâce à la technologie, nous pouvons de concert motiver nos employés, nos fournisseurs et la société en général. Si nous voulons un avenir durable pour tous, nous devons travailler ensemble et continuer à encourager les investissements pour une planète plus saine.

Ann Heyvaert, Country Leader Alliances & Channels et sustainability ambassador chez Salesforce BeLux

