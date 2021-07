Le PIB belge a, lui, augmenté au deuxième trimestre de 1,4% par rapport au trimestre précédent et de 14,5% sur un an.

La zone euro a vu son produit intérieur brut (PIB) rebondir de 2,0% au deuxième trimestre, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire publiée vendredi par Eurostat.

Au cours du premier trimestre 2021, le PIB avait encore diminué de 0,3% dans la zone euro, sous l'effet des mesures de confinement édictées face à la troisième vague de Covid-19. Au dernier trimestre de 2020, le PIB avait reculé de 0,6%. L'eurozone s'est donc extirpée de la récession, qui se caractérise par au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative, profitant des progrès de la vaccination et d'une levée progressive des restrictions sanitaires. En comparaison avec le même trimestre de 2020, le PIB de la zone euro a progressé de 13,7%.

Parmi les États membres pour lesquels les données pour le deuxième trimestre 2021 sont disponibles, le Portugal (+4,9%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivi de l'Autriche (+4,3%) et de la Lettonie (+3,7%), alors que la Lituanie (+0,4%) et la Tchéquie (+0,6%) ont enregistré les hausses les moins importantes. Les taux de croissance par rapport à l'année précédente ont été positifs pour tous les pays.

