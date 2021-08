Après la levée de l'obligation de télétravail en juin, le comité de concertation supprime la référence au télétravail dans l'arrêté ministériel.

Le télétravail restera néanmoins recommandé sur le territoire bruxellois. L'appel aux entreprises de donner une place appropriée au télétravail est une bonne chose selon la FEB, qui a réagi vendredi aux nouvelles décisions du comité de concertation."Cette décision tombe au bon moment. La FEB organisera la première conférence nationale sur le télétravail ce jeudi 26 où les "do's" and "don't" sur le télétravail seront partagés avec plus de 1;000 participants liés au secteur des ressources humaines", souligne l'organisation patronale. "Les entreprises retrouvent la liberté d'organiser le travail en fonction de leur culture d'entreprise, de leur secteur et des fonctions. Ceci est une bonne chose dans le cadre du redressement économique qui est en train de se réaliser. La poursuite de la campagne de vaccination, surtout à Bruxelles, est également cruciale pour le redressement de notre pays. Le vaccin sauve, le virus tue", a rajouté Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.