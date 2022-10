L'office de statistiques belges Statbel a dévoilé le revenu net moyen imposable en Belgique en 2020.

Le revenu net moyen imposable s'élevait en Belgique en 2020 à 19.671 euros, indique jeudi l'office de statistiques belges Statbel. Cette moyenne nationale cache toutefois de fortes disparités, entre Régions, provinces et communes, le nord du pays affichant globalement les revenus les plus élevés tandis que les plus faibles se trouvent à Bruxelles.

Ainsi en Flandre, le revenu net moyen par habitant atteignait 21.078 euros, soit 7,2% de plus que la moyenne nationale, précise Statbel. Les revenus des Wallons et Bruxellois étaient moindres, avec une moyenne au sud de 18.518 euros (5,9% de moins que la moyenne nationale) et à Bruxelles de 15.444 euros (21,5% de moins).

Au niveau provincial, ce sont toujours les deux Brabant qui occupent la tête du classement des revenus les plus élevés. Dans le Brabant flamand, le revenu moyen annuel par habitant s'élevait à 22.836 euros net et dans son voisin wallon, à 22.482 euros. Toutes les provinces flamandes se situent ensuite dans le haut du classement et il faut attendre la septième place pour retrouver une seconde province wallonne, en l'occurrence celle de Luxembourg (19.363 euros). La province wallonne avec le revenu net moyen par habitant le plus bas est celle du Hainaut, avec 17.118 euros. Elle se situe néanmoins au-dessus de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lire aussi | Quels métiers pour quels salaires en Belgique ?

Statbel a également ventilé les données par communes et celle comprenant le revenu net par habitant le plus élevé est Sint-Martens-Latem (Flandre orientale) avec 30.859 euros.

À l'autre extrémité, la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode affiche le revenu moyen par habitant le plus faible, avec 10.564 euros. Suivent deux autres communes bruxelloises: Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht.

Le revenu net moyen imposable s'élevait en Belgique en 2020 à 19.671 euros, indique jeudi l'office de statistiques belges Statbel. Cette moyenne nationale cache toutefois de fortes disparités, entre Régions, provinces et communes, le nord du pays affichant globalement les revenus les plus élevés tandis que les plus faibles se trouvent à Bruxelles.Ainsi en Flandre, le revenu net moyen par habitant atteignait 21.078 euros, soit 7,2% de plus que la moyenne nationale, précise Statbel. Les revenus des Wallons et Bruxellois étaient moindres, avec une moyenne au sud de 18.518 euros (5,9% de moins que la moyenne nationale) et à Bruxelles de 15.444 euros (21,5% de moins). Au niveau provincial, ce sont toujours les deux Brabant qui occupent la tête du classement des revenus les plus élevés. Dans le Brabant flamand, le revenu moyen annuel par habitant s'élevait à 22.836 euros net et dans son voisin wallon, à 22.482 euros. Toutes les provinces flamandes se situent ensuite dans le haut du classement et il faut attendre la septième place pour retrouver une seconde province wallonne, en l'occurrence celle de Luxembourg (19.363 euros). La province wallonne avec le revenu net moyen par habitant le plus bas est celle du Hainaut, avec 17.118 euros. Elle se situe néanmoins au-dessus de la Région de Bruxelles-Capitale. Statbel a également ventilé les données par communes et celle comprenant le revenu net par habitant le plus élevé est Sint-Martens-Latem (Flandre orientale) avec 30.859 euros. À l'autre extrémité, la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode affiche le revenu moyen par habitant le plus faible, avec 10.564 euros. Suivent deux autres communes bruxelloises: Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht.