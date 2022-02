Codeco: les magasins de mode déçus de ne pas pouvoir se passer du masque

Le secteur de la mode est déçu que le port du masque soit encore imposé dans ses magasins. Mode Unie estime que les enseignes de vêtements ne constituent pas des lieux de contagion plus importants que les cafés et restaurants. Les clients de l'horeca ne seront pourtant plus tenus de porter un masque dans une semaine, à l'occasion du passage au code orange du baromètre corona, annoncé vendredi par le Comité de concertation.