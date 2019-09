Cinq jours pour comprendre la politique énergétique américaine (3/5): l'homme qui voulait verdir l'électricité américaine

Approvisionner le monde en énergie demande de résoudre beaucoup de problèmes. Mais un des plus courants, et pourtant des plus difficiles, est que les sources d'énergie sont éloignées des consommateurs. Il faut donc trouver un moyen d'acheminer gaz, pétrole ou électron sur une longue distance.

© GettyImages

C'est particulièrement vrai dans le domaine des énergies renouvelables. Demandez-le à Elia, notre gestionnaire de réseau belge, qui vient d'installer une prise géante pour acheminer sur terre l'électricité produite dans les parcs éoliens offshores. Un investissement de 400 millions d'euros...

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×