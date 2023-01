Le parti de Paul Magnette se vante d'avoir sauvé l'indexation et propose à chacun de calculer son gain. Le MR estime que "le PS se rabaisse aux techniques de marketing des communistes".

Le PS propose à chaque travailleur de calculer son indexation salariale, qui sera effective pour 800 000 Belges en ce mois de janvier. Sur son site internet, le parti de Paul Magnette met à dispositon un petit logiciel bien pratique.

Un exemple de calcul? Si vous faites partie de la Commission paritaire 200, celle qui sera massivement concernée par l'indexation de ce début d'année, voici par exemple le "rattrapage dont vous bénéficierez: pour un salaire brut actuel de 4500 euros net, vous toucherez désormais 4997 euros. Soit une augmentation brute de quelque 500 euros, comptez un peu moins de 250 euros net.

Evidemment, cette communication du PS commence avec un ton légèrement polémique: "L'indexation des salaires est une invention socialiste de 1911. 112 ans plus tard, ce mécanisme se révèle plus utile que jamais. (...) Les socialistes se sont battus contre les patrons et les libéraux pour préserver l'indexation des salaires, particulièrement pendant cette crise de l'énergie et du pouvoir d'achat. Ce combat, nous l'avons remporté!"

Mathieu Binet, député fédéral MR, ne manque pas d'ironiser: "A défaut de battre le PTB dans le débat d'idées, le PS se rabaisse aux techniques de marketing des communistes. Well, ca commence bien 2023."

L'indexation automatique des salaires permet de défendre le pouvoir d'achat, elle représente aussi un coût important pour l'Etat et les entreprises. Certains, surtout sur le banc patronal à la Banque nationale, aimeraient que le mécanisme soit non pas supprimé, mais amendé.

