Vu la situation financière du Royaume-Uni, des voix commencent à s'élever pour revenir dans l'Union européenne (UE). Pour analyser le plus correctement possible les effets pervers, dévastateurs et tus du Brexit, la London School of Economics (LSE) a lancé une étude sur son impact au quotidien sur les Britanniques. Les résultats sont sans appel: depuis la sortie officielle, la facture des biens alimentaires a augmenté de 6 milliards de livres. Concrètement, la hausse du coût des importations en provenance de l'UE a fait grimper le panier moyen de 232 euros. L'étude démontre en effet que la hausse des coûts enregistrée par les sociétés importatrices a été fortement répercutée sur le consommateur (de 55 à 88%). LSE souligne aussi que cette hausse est vécue plus durement par les couches les plus pauvres de la société qui ont pourtant voté massivement pour le Leave. Lire aussi | Les restaurants britanniques souffrent du Brexit