"Quand je suis trop déprimé par les discours politiques, je me tourne vers les entrepreneurs et les industriels", dit l'explorateur, à la tête de la Fondation Solar Impulse, actuellement à Charm-el Cheikh. Il soutient les Trends Impact Awards.

L'explorateur Bertrand Piccard, qui a créé la Fondation Solar Impulse, exprime à Trends Tendances son dépit sur le manque d'avancées à la COP27, qui se réunit à Charm-el-Cheikh.

Vous êtes un optimisme profond, pensez-vous que la COP27 pourra donner des résultats, alors que les rapports alarmistes se multiplient sur le climat?

Je corrige d'emblée l'intitulé de votre question: je ne suis pas un profond optimiste. Je suis optimiste quand je vois le nombre de solutions qui existent, mais je suis au contraire très pessimiste quand je vous que ces solutions ne sont pas mises en oeuvre.

Ici, à la COP, on continue à entendre la longue liste des problèmes climatiques, comme c'était le cas il y a dix ans, puis on ajoute la phrase habituelle: "Il faut faire quelque chose". Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va faire, comment on va le faire!

Je ne suis pas optimiste sur le succès des négociations à partir du moment où l'on présente ce défi comme quelque chose de rébarbatif, qui va coûter cher. Alors qu'il existe de réelles possibilités de mettre en place des solutions efficaces.

A la COP, les conclusions doivent, en outre, être adoptées à l'unanimité: cela explique que l'on en arrive toujours au plus petit commun dénominateur. Mais c'est aussi une source de frustration qui pousse à l'action. Au niveau des pays, de la Commission européenne ou certainement des entreprises, on peut avancer plus rapidement.

Le sociologue François Gemenne, coauteur des rapports du Giec, estime désormais que les entreprises sont les mieux à même de répondre au défi climatique. C'est votre avis?

Je connais bien François et il a raison. Quand je suis trop déprimé par les discours politiques, je me tourne vers les entrepreneurs et les industriels. A côté de la COP politique, il y a d'ailleurs celle des ONG et des entreprises, c'est celle qui fonctionne le mieux.

La Fondation Solar Impulse soutient désormais pas moins de 1540 solutions innovantes pour la planète. Nous en avons sélections 200 dans un guide pour les villes que nous distribuons ici aux gouvernements. Les solutions existent, il faut les mettre en oeuvre!

Quel message voulez-vous lancer aux entreprises?

Il faut que les entreprises soient les ambassadrices auprès des gouvernements de la nécessité de moderniser la législation. Beaucoup trop de solutions possibles sont bloquées parce que les lois sont archaïques. Par exemple, il est tout à fait possible de faire du béton en transformant 100% de gravats de démolition recyclés. Mais aujourd'hui, dans la plupart des pays, on n'autorise qu'une proportion minime. Pourtant, ce recyclage économiserait énormément de CO2.

Trends Tendances va remettre les Trends Impact Awards pour primer les entreprises actives dans la mise en oeuvre des Objectifs des Nations unies pour un développement durable. Cela s'inscrit dans cette philosophie...

C'est super intéressant. J'ai notamment vu qu'il y avait, parmi les nominées, une entreprise travaillant sur un projet de méthanisation sas obtention de permis: c'est un processus extrêmement intéressant, une énergie renouvelable qui permettrait de combler 20% des besoins d'énergie de l'humanité.

Je soutiens complètement ces projets autour de l'économie circulaire qui permette de réaliser des gains substantiels. Notre monde est malade du gaspillage des ressources, des opportunités, de l'argent... alors qu'il existe tant de solutions pour le faire.

Les entreprises soumettant un projet aux Trends Impact Awards pourraient-elles être labellisées par votre fondation?

C'est possible, bien sûr. Il suffit de déposer la solution sur le site de la fondation. Nos équipes techniques les aideront et des experts indépendants évalueront le projet. Mon espoir, c'est que pour la prochaine COP, nous soyons à 2000 projets labellisés.

Trends Impact Awards Mercredi 30 novembre, lors d'une soirée au Brussels Expo, Trends Tendances remet les premiers Trends Impact Awards à une dizaine d'entreprises particulièrement actives dans la concrétisation des Objectifs pour le développement durable des Nations unies. Economie circulaire, écologie, bien-être, résilience, digitalisation et diversité : ce sont des enjeux majeurs pour le monde économique. Découvrez les entreprises nominées dans la catégorie Ecologie

