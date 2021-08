Le secteur touristique en Espagne, qui pèse environ 13% du PIB, avait été fortement impacté par la crise du coronavirus.

Près de 200.000 personnes ont trouvé un emploi en Espagne au mois de juillet, entrainant la plus forte chute mensuelle du chômage dans le pays depuis 1996, qui s'explique notamment par le rebond d'un secteur touristique plombé par la pandémie.

Selon les chiffres publiés mardi par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le nombre de personnes inscrites au chômage a chuté de 197.841 en juillet par rapport au mois de juin, soit une baisse de 5,47%. Au total, le nombre de personnes au chômage s'établit à environ 3,416 millions.

"C'est la chute mensuelle la plus importante de toute la série statistique, supérieure à celles de mai et de juin, qui avaient déjà été des records", a souligné le ministère dans son communiqué. La semaine dernière, l'Institut national des statistiques (INE) avait publié un taux de chômage en baisse pour le deuxième trimestre à 15,26% de la population active, contre 15,9% au premier.

Une grande partie (133.658) des personnes ayant trouvé un emploi en juillet l'ont trouvé dans le secteur des services, dominé en Espagne par le tourisme, qui pèse 13% du PIB. L'INE a d'ailleurs annoncé parallèlement mardi une multiplication par plus de dix du nombre de touristes en juin dans le pays par rapport à juin 2020, mois lors duquel avait pris fin le strict confinement décrété durant la première vague de la pandémie. L'Espagne a reçu 2,2 millions de touristes étrangers en juin, contre 204.272 en juin 2020.

Les Allemands ont été le premier contingent, avec un demi-million de touristes (22,6%). Ce nombre est, en revanche, très éloigné de celui de juin 2019, lorsque 8,8 millions de touristes étaient venus profiter du soleil espagnol. Début juillet, le gouvernement avait réitéré son objectif d'attirer près de 45 millions de touristes étrangers cette année, soit la moitié environ du volume atteint en 2019, avant la pandémie, lorsque l'Espagne était la deuxième destination touristique mondiale après la France. Sur les six premiers mois de 2021, 5,4 millions de touristes sont venus en Espagne, contre 10,8 sur la même période de 2020.

