Au cours des huit premiers mois de l'année, des licences d'exportation portant sur un total de 600 millions d'euros ont été accordées aux fabricants d'armes établis en Flandre. Un record qui ne doit rien à l'actuel conflit ukrainien mais trouve son origine dans deux contrats aériens: la commande de F-35 passée par le gouvernement précédent et la construction d'un avion de transport militaire, l'Airbus A400M. L'impact ukrainien, pourtant, existe mais "se manifestera plus tard, lorsque divers pays seront amenés à reconstituer leurs stocks", analyse Diederik Cops, de l'Institut flamand pour la paix. Le plus important de ces contrats est à porter au crédit de ScioTeq, une spin-off de Barco spécialisée dans la fabrication de solutions de visualisation pour la défense, l'avionique et le contrôle du trafic aérien, qui a exporté pour 89 millions d'euros. Viennent ensuite Asco (photo), spécialisé dans les éléments entrant dans la composition des ailes d'avion (76 millions) ainsi que le suédois Hexagon Geospatial (25 millions), basé à Louvain et spécialisé en logiciels topographiques.D'après "het Nieuwsblad"